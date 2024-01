Schweizer Schloss Salenstein ist verkauft

per Mail teilen

Das Schloss Salenstein in der gleichnamigen Gemeinde im Kanton Thurgau hat neue Besitzer. Ein Immobilienunternehmer aus dem Ort hat das Schloss gemeinsam einer von ihm gegründeten Firma gekauft.

Das Schloss Salenstein in der Gemeinde Salenstein am Schweizer Bodenseeufer ist verkauft. Neuer Eigentümer ist der Immobilienunternehmer Timo Hafner gemeinsam mit der von ihm gegründeten Firma Leonis Immobilien AG. Er will das Schloss laut eigenen Angaben umfangreich sanieren.

Schloss Salenstein lag 40 Jahre lang im Dornröschenschlaf

Rund 40 Jahre lang stand das Schloss Salenstein weitgehend leer. Nun möchte Hafner die Luxus-Immobilie mit 17 Zimmern, Fahrstuhl und Hallenbad wieder in Schuss bringen und eine neue Funktion für sie finden. Dabei setzt er laut Pressemitteilung auch auf die Zusammenarbeit mit Behörden und Unterstützern. Gemeinsam soll ein Sanierungskonzept gefunden werden, das zum Schloss und zur Gemeinde passe, heißt es. Bisher war das Schloss im Besitz der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG). Die Stiftung stellte das Gebäude vor Kurzem zum Verkauf.

Schlüsselübergabe im Schloss Salenstein: Timo Hafner (links) mit Beat Schwab von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, die das Schloss verkauft hat. Pressestelle Leonis Immobilien AG

Der Käufer stamme aus der Region, die Bedeutung des Gebäudes sei ihm deshalb bewusst, heißt es weiter. Hafner stellt sich mit seinem Immobilienunternehmen nicht zum ersten Mal einer solchen Aufgabe. Die Firma restaurierte laut Mitteilung bereits die historische "Villa Rose" aus dem Jahr 1853 in Hauptwil. "Es ist etwas ganz Besonderes, Verantwortung für ein solches Gebäude übernehmen zu dürfen", sagte Timo Hafner.

Stillschweigen über Kaufpreis vereinbart

Das Schloss Salenstein liegt auf einem Felsen oberhalb des Untersees. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Mai wurde allerdings ein Mindestpreis von fünf Millionen Franken für das Schloss samt Nebengebäuden und Wald genannt.