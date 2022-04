Wieder Konzerte in Kloster und Schloss Salem

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie finden in Kloster und Schloss Salem (Bodenseekreis) wieder Konzerte statt. Am Dienstag wurden die Programmhöhepunkte der Saison vorgestellt. Den musikalischen Auftakt in Salem macht Ende Mai das Bodenseefestival. Im Münster finden wieder die Internationalen Orgelwochen statt, im Kaisersaal der Mozartsommer und in der Schlossanlage wird es vier Open-Air-Konzerte geben. Es spielen Hubert von Goisern, Sarah Connor, Jonas Kaufmann und James Blunt. Neu für die Besucher der Schloss- und Klosteranlage: Erstmals wird der Betsaal, der ehemalige Speisesaal der Mönche, für die Öffentlichkeit geöffnet. Und es gibt neuerdings täglich Kurzführungen. In 20 Minuten "Mal schnell ins Münster" oder in den Kreuzgang. Zum Jahresmotto "Liebe, Lust und Leidenschaft" der Schlösser und Gärten im Land wurde außerdem eine Gartenführung konzipiert. Der Titel: "Der Abbtey Lust-, Baum- und Kuschelgarten".