Das Schloss Isny wird ab Montag zu einer Großbaustelle. Die Kunsthalle, das städtische Museum sowie die städtische Galerie sollen ab dem kommenden Jahr alle dort zu finden sein.

Das Schloss Isny (Kreis Ravensburg) wird zu einem Ort der Kultur: Ab dem kommenden Sommer finden sich dort die Kunsthalle, das Städtische Museum und die Städtische Galerie an einem Ort wieder. Am Montag hat nach jahrelangen Planungen der Umbau begonnen. Die Galerie, die Kunsthalle und das Museum an einem Ort zu bündeln sei etwas ganz Besonderes - nicht nur für die Stadt Isny, sondern für die ganze Region, heißt es von der Stadt. Denn Kulturinteressierte haben künftig so die Möglichkeit, mit einem Besuch im Schloss drei verschiedene Angebote nutzen zu können.

Umfangreiche Modernisierung kostet insgesamt 1,7 Millionen Euro

Zunächst müssen unter anderem die Räume für das Städtische Museum modernisiert werden. Zu sehen sein werden dann eine neue Dauerausstellung sowie Sonderausstellungsflächen. Außerdem wird der Eingangsbereich des Schlosses komplett umgestaltet. Im Schloss wird es zudem künftig WLAN geben, mit dem die Besucherinnen und Besucher zusätzliche Informationen zu den Werken auf ihren Handys abrufen können. Dafür wird die Elektronik vorbereitet. Der Umbau kostet insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro.

Der Umbau und die Einrichtung der Kulturwerkstatt im Südflügel des Schlosses für kulturpädagogisches Programm im Bereich des Museums und der Städtischen Galerie vorwiegend für Isnyer Schulen und Kindergärten, ist laut Stadt bereits fertig. Ein Aufzug und eine rollstuhlgerechte Toilettenanlage seien ebenfalls schon im Schloss eingebaut worden.

Die Stadt Isny, die Isny Marketing GmbH, die Friedrich Hechelmann und Schloss Isny Kunst- und Kulturstiftung sowie Künstler Friedrich Hechelmann als Träger der Kunsthalle Schloss Isny wollen das Schloss gemeinsam zur zentralen Institution im Isnyer Kulturbetrieb machen, heißt es von der Stadt.

Das Projekt "Schloss Isny" wurde mehrere Jahre geplant und sollte eigentlich schon im Jahr 2020 fertig sein. Die Bauarbeiten verzögerten sich unter anderem durch die Corona-Pandemie. Die Kunsthalle bleibt während des Umbaus geöffnet.