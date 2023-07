Opernsängerin kauft Schweizer Schloss Gottlieben

per Mail teilen

Das historische Schloss Gottlieben am Schweizer Seerhein bei Konstanz hat eine neue Eigentümerin. Eine Schweizer Opernsängerin hat gemeinsam mit ihrem Mann das rund 770 Jahre alte Gebäude gekauft.

Auf Schloss Gottlieben wird weiter gesungen: Nach rund 70 Jahren im Besitz der Familie von Opernsängerin Lisa Della Casa wird Schloss Gottlieben an die Sopranistin Tatjana Gazdik und ihre Familie übergehen. Das teilte die Immobilienfirma mit. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Angeboten worden war das Anwesen auf dem Immobilienmarkt zu einem Preis von umgerechnet rund 20 Millionen Euro. Mit den Sanierungsarbeiten soll im kommenden Jahr gestartet werden.

Schloss wird saniert

Die neuen Eigentümer wollen das sanierungsbedürftige Schloss in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und den zuständigen Behörden schrittweise restaurieren. Sie planen, nicht nur im Schloss zu wohnen, sondern es künftig auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen: Mit kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten. Außerdem sollen ein Geschäft und Mietwohnungen auf dem Areal entstehen.

Der Innenhof von Schloss Gottlieben. Pressestelle Ginesta Immobilien AG

Gottlieber wünschten sich Öffnung des Schlosses

Ende vergangenen Jahres war das Schloss zum Verkauf angeboten worden. Viele Gottlieber wünschten sich, so damals Gemeindepräsident Keller gegenüber dem SWR, dass ein neuer Eigentümer das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich machen und Besucher hinter die Schlossmauern schauen lassen würde. Dieser Wunsch soll jetzt in Erfüllung gehen. Erbauen ließ Schloss Gottlieben einst ein Konstanzer Bischof, bis heute ist das Gebäude auch für die Konstanzer ein Wahrzeichen am Seerhein.