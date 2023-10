Mutmaßlicher Schleuser in Konstanz festgenommen

In Konstanz ist ein mutmaßlicher Schleuser gefasst worden. Er soll versucht haben, eine fünfköpfige Familie nach Deutschland zu bringen.

Die Bundespolizei hat an der deutsch-Schweizer Grenze in Konstanz einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der 38-Jährige soll in der Nacht zu Donnerstag versucht haben, eine fünfköpfige türkische Familie in einem Auto nach Deutschland einzuschleusen. Die Familie mit drei minderjährigen Kindern wurde in die Schweiz zurückgeschickt.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Zu den Hintergründen des Verdachts einer versuchten Einschleusung von Ausländern, mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise in fünf Fällen ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Verstärkte Kontrollen an deutschen Grenzen

Seit Anfang der Woche wird an den deutschen Grenzen unter anderem zur Schweiz oder nach Polen und Tschechien verstärkt kontrolliert. Die Kontrollen werden von der Bundespolizei gemacht. Sie finden in unmittelbarer Grenznähe oder direkt an der Grenze statt. Kontrolliert wird zum Beispiel auf Brücken zwischen den Ländern, an der Autobahn oder in Zügen und Straßenbahnen.

Mit den Kontrollen soll die Bundespolizei vor allem Schleuser finden, die andere Leute illegal nach Deutschland bringen wollen.