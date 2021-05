Der Großteil der öffentlichen Gebäude in Deutschland ist energetisch in einem desaströsen Zustand. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe mit Sitz in Radolfzell und des Internet-Portals "FragDenStaat". In der Region Bodensee-Oberschwaben haben Behörden zu rund 25 Gebäuden Angaben gemacht. Davon schnitt mehr als die Hälfte so schlecht ab, dass sie laut Deutscher Umwelthilfe massiv saniert werden müssten. Lediglich zwei Gebäude würden so wenig Energie verbrauchen, dass sie die Klimaziele für 2050 erreichen könnten. Angefragt wurden die Energieausweise, die Auskunft über den Energieverbrauch der Gebäude geben.