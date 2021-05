Schlag gegen organisierte Kriminalität am Bodensee und in Italien

In Deutschland und Italien sind rund 800 Polizeikräfte am Mittwochmorgen gegen organisierte Kriminalität vorgegangen. Ein Schwerpunkt der Aktion lag den Angaben zufolge in der Bodenseeregion.