Die Polizei in Friedrichshafen ermittelt derzeit die Hintergründe einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen. Am Mittwoch hatten zunächst drei Männer versucht, in das Haus eines 27-Jährigen einzudringen. Sie wurden von mehreren Bekannten des Bewohners daran gehindert. Diese schlugen und traten dabei auf einen 39-Jährigen so heftig ein, dass er mehrere Knochenbrüche erlitt. Die Polizei fand am Tatort mehrere Messer, in einem Auto auch eine Axt und drei scharfe Patronen. Gegen alle Beteiligten werde ermittelt, so das Polizeipräsidium Ravensburg, auch ob sie Teleskopschlagstöcke und eine Pistole dabei hatten. Sie waren vermutlich erst wenige Tage zuvor schon einmal aneinander geraten.