Schilfbrand bei Bad Waldsee: Flammen bis zu fünf Meter hoch

Ein Brand in einem Schilfgebiet bei Bad Waldsee hat am Samstagabend rund 3.500 Quadratmeter erfasst. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten stundenlang im Einsatz.

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) hat am Samstagabend ein Schilfgebiet gebrannt. Etwa 3.500 Quadratmeter Schilf hätten in Flammen gestanden, so Matthias Lessig von der Feuerwehr Bad Waldsee gegenüber dem SWR. Die Rauchsäule sei bei der Anfahrt bereits deutlich sichtbar gewesen. Große Teile der betroffenen Fläche seien bereits niedergebrannt gewesen.

Aufgrund der raschen Ausbreitung des Feuers sei Vollalarm ausgelöst worden. Insgesamt seien 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Drohneneinheit der Feuerwehr Wangen habe bei der Lageeinschätzung aus der Luft geholfen. Mit Wärmebildkameras hätten sie nach Glutnestern geschaut, so Lessig.

Fünf Meter hohe Flammen

Die Flammen hätten zeitweise Höhen von bis zu fünf Metern erreicht, so der Feuerwehrmann. Der Einsatz habe rund fünf Stunden gedauert. Das Gebiet sei schwer zugänglich gewesen.

Die Brandursache ist noch unklar. Fest stehe, dass die Vegetation derzeit relativ trocken sei, so Lessig. Die Polizei ermittelt.

Wer selbst einen Brand entdeckt, sollte sofort den Notruf 112 wählen, erklärt Lessig. Entscheidend sei eine möglichst genaue Beschreibung des Ortes und des Ausmaßes des Feuers.