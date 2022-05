Schiffsverkehr am Untersee und am Rhein startet in die Saison

Der Schiffsverkehr am Untersee und am Rhein kann mit gut einer Woche Verzögerung am Montag in die Saison starten. In den vergangenen Tagen ist der Pegelstand im Rhein laut der Schweizerischen Bodensee Schiffsbetriebe wieder angestiegen. Darum könne die Streckensperrung zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein (Kanton Thurgau) aufgehoben werden und die Schiffe könnten nun die gesamte Strecke befahren, hieß es in der Mitteilung.

Eigentlich sollten die Schiffer auf der Strecke ab dem 1. Mai in die Saison starten. Doch aufgrund des niedrigen Pegelstands im Bodensee verzögerte sich der Start.