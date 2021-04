Auf Schweizer und auf österreichischer Seite des Bodensees fahren ab Karfreitag wieder die ersten Ausflugsschiffe. Die deutschen Schiffe müssen wegen der Corona-Verordnung vorerst in den Häfen bleiben.

Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein muss bei ihren Fahrten zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen den Konstanzer Hafen links liegen lassen. Denn die Schiffe dürfen nicht am deutschen Ufer anlegen. Darüber hinaus gelten auch an Bord Einschränkungen: Die Gastronomie bleibt geschlossen, es gilt Maskenpflicht und der Fahrplan wurde reduziert.

Österreichische Schiffe nur in der Bregenzer Bucht unterwegs

Die Schiffe von Vorarlberg Lines bieten ausschließlich Rundfahrten in der Bregenzer Bucht an. An Bord kommt nur, wer einen negativen Corona-Test hat. Außerdem gilt Maskenpflicht. Kursfahrten von Bregenz in Richtung Lindau, Mainau und Konstanz wurden verschoben auf den 19. April. An diesem Tag hoffen auch die Bodensee-Schiffsbetriebe in Konstanz wieder Gäste an Bord bitten zu dürfen.

Einreise-Quarantäne für Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg

Für Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg gilt übrigens auch an Ostern die aktuelle Corona-Verordnung zur Einreise-Quarantäne: Wer also zum Beispiel in die Schweiz fährt, um dort mit einem Schiff einen Ausflug zu machen, der befindet sich zu touristischen Zwecken in der Schweiz und muss bei seiner Rückkehr nach Baden-Württemberg zehn Tage in Quarantäne.