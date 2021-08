per Mail teilen

Schiffe von Konstanz nach Schaffhausen fahren ab Freitag wieder die gesamte Strecke. Das teilte die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein mit. In den vergangenen zwei Wochen mussten Fahrgäste in Diessenhofen umsteigen. Der Rheinpegel war wegen des vielen Regens so hoch, dass die Schiffe nicht mehr unter der historischen Brücke zwischen Diessenhofen und Gailingen hindurchpassten.