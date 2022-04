Am Karfreitag startet auch die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in die Saison. Wegen des niedrigen Wasserstandes auf dem Rhein verkehren laut einer Mitteilung allerdings keine Schiffe zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein. Passagiere sollten für die Strecke die Bahn nutzen. Zwischen Stein am Rhein und Konstanz/Kreuzlingen führen aber alle Schiffe nach Plan.