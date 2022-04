per Mail teilen

Auf der Zollern-Alb-Bahn zwischen Gammertingen im Kreis Sigmaringen und Hechingen im Zollernalbkreis wird ab kommenden Montag gebaut. In Gammertingen werden laut SWEG beispielsweise Weichen erneuert, in Burladingen wird an Bahnübergängen gearbeitet. Für die Strecke gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die Arbeiten sollen bis 22. Mai dauern.