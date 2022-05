Schiedsrichterinnen aus Tettnang dürfen Championsleague-Finale pfeifen

Zwei Schiedsrichterinnen vom Bodensee pfeifen in diesem Jahr das Finale der Handball Champions League der Frauen. Für sie ist es nicht der erste internationale Einsatz.

Das ist einge große Ehre, schreibt der Deutsche Handballbund (DHB) in einer Pressemitteilung. Damit sind Maike Merz und Tanja Kuttler aus Tettnang (Bodenseekreis) ganz oben angekommen. Sie dürfen das Endspiel am 5. Juni in Budapest pfeifen. Die beiden Schwestern hatten auch schon bei der Frauen Weltmeisterschaft 2021 in Spanien gepfiffen, sowie das Spiel um Platz drei in der Champions Leauge 2019 geleitet. Außerdem kommen sie regelmäßig in der Männer Bundesliga zum Einsatz.

Vom SG Argental bis in die Champions League

"Wir sind sehr stolz über das Vertrauen, das die Europäische Handballföderation (EHF) in unsere Eliteschiedsrichterinnen setzt", so die DHB-Schiedsrichterwartin Jutta Ehrmann-Wolf. Die beiden Schwestern sind das erste deutsche Duo, das ein Finale pfeifen darf, seit der Einführung der Frauen Champions League im Handball im Jahr 2014.

Sie pfeifen offiziell für ihren Heimatverein SG Argental.