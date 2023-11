Mehr als 30 Jahre sind "Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik" auf den Konzertbühnen unterwegs gewesen. An diesem Wochenende spielen sie ihre letzten Konzerte.

Vor 34 Jahren wurden "Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik" offiziell gegründet. Seitdem haben sie viele Konzerte in ganz Deutschland und im europäischen Ausland gespielt. In Schlier (Kreis Ravensburg) geben sie nun am Samstag und Sonntag ihre beiden Abschiedskonzerte.

Blasmusiker mit Begeisterung

1989 fing alles an. "Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik" spielten ihre ersten Konzerte. Den Namen "Scherzachtaler" gaben sie sich, weil bei Grünkraut der Bach Scherzach entspringt.

Von Anfang an hatten sie sich die Musiker der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben, ihr musikalischer Leiter ist bis heute Anton Gälle. Die Musiker sind seit jeher alle Amateure und kommen aus ganz Oberschwaben. Er habe gemerkt, dass seine Musiker mit Begeisterung dabei waren und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gut ankommen, erinnert sich Anton Gälle. Und so seien denn auch immer mehr Anfragen und Auftritte zusammengekommen.

Konzerte in vielen europäischen Ländern

Mit ihren Auftritten begeisterten sie in den zurückliegenden Jahrzehnten viele Fans im In- und Ausland. "Wir waren in ganz Deutschland, in Frankreich, Österreich, in der Schweiz, in Belgien und Holland, aber auch in Italien unterwegs", erzählt Günter Oswald, Tenorhornist und Manager der Scherzachtaler.

Die "Scherzis" beim Woddstock der Blasmusik in Österreich. Scherzachtaler Blasmusik

Oswald rechnet hoch und kommt auf rund 900 Konzerte, Auftritte und Stimmungsabende. "Gott sei Dank ist auf den Konzertreisen nie was Schlimmes passiert", sagt er.

Toller Zusammenhalt im Orchester

"Zum Erfolg beigetragen hat über die Jahre die meist gleiche und stabile Besetzung", sagt Anton Gälle. Er habe nicht herumtelefonieren müssen, um Aushilfsspieler zu suchen. Dazu kamen "Freundschaften, Kameradschaften und Geselligkeit im Orchester", so der musikalische Leiter. Mit Flügelhornist Markus Keckeisen sowie Anton und Norbert Gälle sind bei den letzten Konzerten noch drei Männer der ersten Stunde mit dabei.

Viele eigene Kompositionen im Repertoire

In den Anfangsjahren spielten die Scherzachtaler viele Musikstücke tschechischer Kapellen. Nach und nach tauchten im Repertoire aber immer mehr Polkas, Märsche und Walzer der eigenen Musiker auf. Im Orchester haben etwa mit Anton Gälle, Berthold Kiechle, Markus Abenstein, Florian Kirchmann und Tonmeister Mathias Gronert weitere "Scherzachtaler" mit Eigenkompositionen ihren Beitrag zur Beliebtheit der Scherzachtaler beigetragen.

Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmsuik auf der Bühne. So kennen sie die Fans. Scherzachtaler Blasmusik

Böhmischer Traum der Scherzachtaler wird Welthit

Der absolute Coup gelang 1998 Norbert Gälle, dem Bruder von Anton Gälle. Er schrieb die Polka "Der Böhmische Traum", die Melodie ging um die Welt, wird bis heute von Blaskapellen in vielen Ländern gespielt. Er habe den Titel nach ein paar Jahren in einem Konzert ein Mal nicht gespielt, erinnert sich Anton Gälle. "Das hat richtig Ärger gegeben", schmunzelt er. Der Titel fand auch den Weg in die Schlagerwelt. So hat DJ Ötzi den Böhmischen Traum in seinem erfolgreichen Schlager "Der hellste Stern" verarbeitet.

Aufhören auf dem Höhepunkt

Dass nun, nach 34 Jahren, Schluss ist, sei auch Corona geschuldet, sagt Anton Gälle. Es war eine Zeit ohne Konzerte, in der man sich auch neu orientiert habe. Er sei beispielsweise viel in den Bergen beim Wandern gewesen und habe "Freizeit" neu schätzen gelernt. Dazu kamen viele, lange Konzertreisen an den Wochenenden, und so hätten die Musiker den "schweren Entschluss" gefasst, aufzuhören. "Nach Corona haben wir nochmal ein Brikett oben drauf gelegt und sind sehr erfolgreich gewesen", meint Anton Gälle. "Wann ist schon der richtige Zeitpunkt, aufzuhören", fragt er und meint, wenn der Höhepunkt wie jetzt erreicht sei, sei das doch passend.

Es dürften in den zurückliegenden Jahren mehrere zehntausend Zuhörerinnen und Zuhörer gewesen sein, die die Konzerte der Scherzachtaler besuchten. Elf CDs haben die Scherzachtaler veröffentlicht.

Abschiedskonzerte für Fans

Die Fans können ihre "Scherzis", wie sie die Scherzachtaler rufen, an diesem Wochenende ein letztes Mal hören. Die Abschiedskonzerte finden in der Festhalle Schlier-Wetzisreute (Kreis Ravensburg) statt. Der Samstagabend ist allerdings ausverkauft, für das Konzert am Sonntagnachmittag (17 Uhr) gibt es noch Restkarten.

Mit "Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik" hört innerhalb weniger Wochen ein zweites renommiertes Blasorchester in Oberschwaben auf. Erst im September hatte sich Peter Schad mit seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten von seinen Fans verabschiedet. Beide Blasorchester prägten über Jahrzehnte die Blasmusik in Oberschwaben und weit darüber hinaus.