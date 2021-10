Abrissarbeiten an Scheffelhalle in Singen starten

Am Dienstag beginnen die Abrissarbeiten an der Scheffelhalle in Singen (Kreis Konstanz). Auch der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter soll im November starten.

Der Abriss der Brandruine gestaltet sich nicht einfach. Die Scheffelhalle wurde mit Asbest gebaut. Der Brandschutt müsse deshalb speziell entsorgt werden, heißt es von der Stadt Singen. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten beendet sein. Warten auf den Neubau in Singen Mit dem Bau einer neuen Scheffelhalle kann wohl erst übernächstes Jahr begonnen werden. Zunächst brauche es noch einen Beschluss vom Gemeinderat und der Neubau müsse geplant werden, so die Stadt. Die 95 Jahre alte Scheffelhalle galt als zentraler Ort der Singener Fastnacht. Sie war vor knapp einem Jahr abgebrannt. Damals entstand ein Millionenschaden. Am späten Abend waren bei Feuerwehr und Polizei am 16. November 2020 zahlreiche Notrufe eingegangen. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen Der Feuerschein und die Rauchsäule seien von weitem sichtbar gewesen, hieß es damals von einem Sprecher der Polizei. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. SWR Lösselt Bild in Detailansicht öffnen Sie verhinderten, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. SWR Lösselt Bild in Detailansicht öffnen Die 95 Jahre alte Scheffelhalle brannte komplett ab. SWR Lösselt Bild in Detailansicht öffnen Die Scheffelhalle war der zentrale Ort der Singener Fasnacht. Zahlreiche Kulturveranstaltungen gingen dort über die Bühne. Viele Singener zeigten sich damals betroffen. SWR Martin Hattenberger Bild in Detailansicht öffnen Prozess startet vor dem Landgericht Konstanz Die Staatsanwaltschaft vermutet im Fall der Scheffelhalle Brandstiftung. Am 9. November beginnt ein Verfahren gegen einen Mann, der im Verdacht steht, das Feuer verursacht zu haben. Er soll auch drei Mülltonnen im Stadtgebiet angezündet beziehungsweise zerstört haben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll am 19. November fallen.