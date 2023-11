Schalomtage in Laupheim beginnen

Hitlers unbedingtes Machtinteresse war es, ein großdeutsches Reich zu errichten, er strebte die „Großdeutsche Lösung“ an. Das bedeutete Expansion, also Krieg. Hitlers außenpolitische „Erfolge“ gingen einher mit starker rassistischer und kultureller Intoleranz. Dies zeigte sich bereits in den Bücherverbrennungen 1933. Um nach außen weiterhin Friedensliebe zu demonstrieren, bewarb sich Hitler um die Austragung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Der Welt blieb jedoch die Ausgrenzung von Minderheiten, vor allem von Juden, durch die Nationalsozialisten nicht verborgen. Groß war die Empörung vor allem in einflussreichen jüdischen Kreisen. Bereits am 18. April 1933 schrieb die New York Times: „Olympische Spiele 1936 werden möglicherweise abgesagt wegen Deutschlands Kampagne gegen die Juden.“ Hitler beabsichtigte, durch die Austragung der Olympischen Spiele zur Beruhigung der Weltmeinung beizutragen. Im Völkischen Beobachter war zu lesen: „Es bedarf eigentlich gar keiner Erwähnung, dass die Vertreter aller Nationen, die zu den Olympischen Spielen 1936 nach Deutschland entsandt werden, hier als Gäste behandelt werden, welcher Rasse sie auch angehören mögen. Damit ist nicht gesagt, dass wir uns in unsere internen Angelegenheiten vom Internationalen Komitee reinreden lassen. Wie sich die deutsche Vertretung zusammensetzt, wird schließlich bei uns bestimmt.“