Schafschurmeisterschaft in Kißlegg beginnt

In Kißlegg (Kreis Ravensburg) startet am Freitag die Deutsche Schafschurmeisterschaft. Bis Sonntag werden 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehreren Runden insgesamt etwa 1.000 Schafe scheren.

Deutschlands beste Schafschererinnen und Schafscherer messen sich von Freitag bis Sonntag in Kißlegg im Allgäu bei der Deutschen Schafschurmeisterschaft. Internationale Juroren bewerten die Qualität der Schur. Sie achten dabei laut Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg ebenso auf einen guten Umgang mit den Tieren. Auch die benötigte Zeit pro Schur fließt in die Bewertung ein. Der Verband rechnet mit bis zu 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Wettkampftag in der Brauereihalle in Kißlegg-Dürren. SWR-Reporter Johannes Riedel über den Ablauf der Schafschurmeisterschaft: Favoriten kommen aus der Region Drei Teilnehmer aus Baden-Württemberg zählen zu den Favoriten, darunter der mehrfache Deutsche Meister Emmanuel Gulde aus Salem (Bodenseekreis). Auch der amtierende Vizemeister Felix Riedel aus Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) tritt bei der Meisterschaft an. Wettbewerbe finden bis Sonntag statt Los gehen die Wettbewerbe laut Veranstalter am Freitagmittag mit der Einweisung der Richter und Scherer. Anschließend starten die Vorläufe. Am Samstag stehen unter anderem Wettbewerbe im sogenannten Woolhandling auf dem Programm. Dabei wird die Schurwolle sortiert. Die Siegerehrung ist für Sonntag um 16 Uhr geplant. Der Deutsche Meister darf im kommenden Jahr bei den Schafschurweltmeisterschaften in Schottland an den Start gehen.