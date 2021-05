per Mail teilen

Seit Donnerstag fährt die Weiße Flotte wieder täglich zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. Laut der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein sollen jeden Tag drei Verbindungen in beide Richtungen angeboten werden, am Sonntag sogar vier. Die Schiffe halten an allen deutschen und schweizerischen Stationen auf dem Weg von Schaffhausen über Konstanz bis nach Kreuzlingen.