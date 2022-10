Schätzele-Markt in Tengen hat begonnen

per Mail teilen

In Tengen (Kreis Konstanz) hat am Freitag der traditionsreiche Schätzele-Markt begonnen. Wegen der Corona-Pandemie war das Volksfest zwei Jahre ausgefallen.

Der historische Schätzele-Markt in Tengen im Kreis Konstanz findet in diesem Jahr zum 732. Mal statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause werden bis Montag tausende Besucher und Besucherinnen erwartet. Los ging es am Freitag um 15 Uhr, da wurde der Vergnügungspark eröffnet.

Bürgermeister Marian Schreier freut sich über die Vielseitigkeit des Schätzele-Marktes.

Höhepunkt ist die Mittelstands-Kundgebung am Samstag um 14:30 Uhr im Festzelt: Dann hält der gebürtige Singener und heutige Innenminister von Thüringen, Georg Maier (SPD), die Festtagsrede.

Vieh- und Krämermarkt, Musik und Kulinarisches

Weitere Attraktionen des Tengener Schätzele-Markts sind die traditionelle Gewerbeausstellung, der Vieh- und Krämermarkt, Essensstände und Auftritte zahlreicher regionaler Musikkapellen. Den Schätzele-Markt in Tengen gibt es seit 1291, ursprünglich hieß es Simon- und Judäa-Markt.

Im 13. Jahrhundert hatte König Rudolf von Habsburg dem kleinen Städtchen Tengen das Marktrecht verliehen. Heute ist der Schätzele-Markt eines der größten Volksfeste in Baden-Württemberg. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 100.000 Gäste.