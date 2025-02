Schädlingsbekämpfer treffen sich in Konstanz

Schaben, Milben, Wanzen: In Konstanz findet am Dienstag der erste Südgipfel der Schädlingsbekämpfer statt. Thema dürften dabei auch sogenannte Papierfischchen sein.

Im Konstanzer Bodenseeforum tagen am Dienstag Schädlingsbekämpfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie tauschen sich unter anderem über neue Methoden zur Bekämpfung von Schaben, Milben und Wanzen sowie Ratten und Mäusen aus. Auch Papierfische dürften ein Thema sein, sagt einer der Teilnehmer, Kammerjäger Thilo Fleschhut aus Bad Waldsee (Kreis Ravensburg).

Corona-Pandemie bringt Papierfischchen in Haushalte

Laut Fleschhut treten die papierfressenden Insekten seit Beginn der Corona-Pandemie gehäuft in Privathaushalten auf. Man könne das klar auf den internationalen Warenaustausch zurückführen. Das Bestellen von Waren im Internet habe während der Pandemie extrem zugenommen. Und dabei seien dann auch Papierfischchen mitverschickt worden, so Fleschhut.

Papierfischchen im Labor: Sie bedrohen Industrie-Papierlager, Bücher und Dokumente dpa Bildfunk Picture Alliance

Papierfischchen stellen Schädlingsbekämpfer vor neue Herausforderung

Vor Corona hingegen hätten Schädlingsbekämpfer nie mit Papierfischchen zu tun. Die habe es schon gegeben, etwa in Museen. In Privathaushalten aber nicht, erklärt der Waldseer Schädlingsbekämpfer. Man erkenne die zwölf bis 20 Millimeter großen Tierchen mit bloßem Auge. Wie man die Tiere etwa in Museen bekämpft, zeigt in Konstanz ein Hersteller von Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Branchentreffen bietet Produkte, Vorträge und Fachgespräche



Auf dem Südgipfel in Konstanz werden neben unterschiedlichen Produkten zur Schädlingsbekämpfung, Vorträge zu neuen Entwicklungen in der Branche als auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten präsentiert. Themen sind laut dem Veranstalter auch alternative Lösungen zu Bioziden sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Schädlingsbekämpfung. Zudem bietet das Branchentreffen den Expertinnen und Experten die Möglichkeit, sich auszutauschen und Netzwerke zu bilden.

Veranstalter des ersten Südgipfels ist ein Hersteller von Schädlingsbekämpfungsmitteln aus Albstadt (Zollernalbkreis).