In Salem (Bodenseekreis) hat ein Schäferhund am Samstagabend ein sechsjähriges Mädchen ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei mitteilte, war der schwarz-braune Hund herrenlos. Die Mutter brachte das leicht verletzte Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.