Einem 16-jähriges Mädchen ist am Dienstag in einem Regionalzug zwischen Markdorf (Bodenseekreis) und Friedrichshafen eine herrenlose Schäferhündin aufgefallen. Das Tier soll, laut Aussage des Mädchens, von einem Mann in Markdorf in den Zug gebracht und dann dort zurückgelassen worden sein. Die Hündin trug weder einen Chip noch eine Marke. Da keine Vermisstenanzeige vorliegt, hat ein Beamtin der Bundespolizei das Tier mittlerweile bei sich aufgenommen und Stella getauft.