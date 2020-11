per Mail teilen

Die Restaurierung der historischen Holzdecke im Ummendorfer Schloss (Kreis Biberach) verzögert sich. Grund sind Streitigkeiten mit der Versicherung. Die Holzdecke war vor knapp einem Jahr durch einen falsch programmierten Luftbefeuchter zerstört worden.

Grund für die Verzögerung seien unterschiedliche Ansichten zur Sanierung, so das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Die Versicherung des Schadensverursachers erkenne den Vorschlag des Landes in Höhe von 300.000 bis 350.000 Euro nicht an. Die vergangenen Monate seien mit dem Austausch von Argumenten verbracht worden. Sollte es bis Ende des Jahres keine Einigung geben, droht das Amt für Vermögen und Bau, vor Gericht zu ziehen.

Schloss kann nicht mehr genutzt werden

Die Gemeinde Ummendorf kann wegen des Wasserschadens das Schloss nicht mehr für Veranstaltungen nutzen. Die Jahresmiete von 12.000 Euro ans Land entfällt deswegen. Dass ein Luftbefeuchter so hohen Schaden verursacht, sei einmalig in Deutschland, sagte der zuständige Restaurator. Der Luftbefeuchter hatte über die Weihnachtstage 2019 so viel Wasser heraus geblasen, dass sich die Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert verformte.