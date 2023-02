per Mail teilen

Ein mit Sauerstoff beladener Gefahrgutlaster ist am Montag auf einem Feldweg bei Sipplingen stecken geblieben. Er drohte zeitweise sogar umzukippen.

Auf einem Feldweg bei Sipplingen (Bodenseekreis) ist am Montag ein Lastwagen, der Sauerstoff geladen hat, stecken geblieben. Der Lkw drohte zunächst zu kippen, werde nun aber abgesichert, hieß es von der Polizei. Der Fahrer des Lasters wurde vermutlich durch ein Navigationsgerät auf den falschen Weg gelotst.

Polizei: Navis führen fälschlicherweise auf Feldweg

Der Lkw-Fahrer sei auf dem Weg zur Bodenseewasserversorgung in Sipplingen gewesen und dann fälschlicherweise auf einen Feldweg nahe der B31 neu abgebogen, so die Polizei. Beim Versuch rückwärts zu fahren, sei der Fahrer mit seinem Lkw stecken geblieben. Immer wieder werden Auto- oder Lkw-Fahrer von Navigationsgeräten auf den Feldweg geschickt. Deswegen sei bereits ein Hinweisschild an dem Weg angebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.

Der Gefahrguttransporter wird gut gesichert. Feuerwehr Sipplingen

Gefahrgut wird abgepumpt

Der Lkw wurde von der Feuerwehr gesichert. Eine Spezialfirma kümmert sich derzeit um die Bergung und pumpt das Flüssiggas in einen Ersatzwagen. Der Sauerstoff, der selbst nicht entzündlich ist, aber einen möglichen Brand fördert, stelle derzeit keine Gefahr dar, so die Polizei. Auch der Verkehr auf der B31 wurde nicht beeinträchtigt.