Raumfahrt-Großprojekt in Immenstaad kommt weiter voran

Für "Airbus Defence and Space" in Immenstaad (Bodenseekreis) ist es ohne Zweifel ein Großprojekt und der Einstieg in die industrielle Fertigung von Satelliten: Das Unternehmen fertigt sechs baugleiche Satelliten für das Galileo-Satellitensystem.

Das Unternehmen entwickelt und fertigt die Satelliten für das europäische Galileo-Navigationssystem. Mit diesen soll dann ein stärkerer und genauerer Empfang bei Navigationssystemen möglich sein. Es sind die Galileo-Satelliten der zweiten Generation.

Für sie wurden jetzt nach Unternehmensangaben Design und die Systemanforderungen überprüft. Das sei ein Meilenstein, heißt es dazu von Airbus. Der Standort in Immenstaad hatte vor knapp einem Jahr den Zuschlag erhalten, sechs der zunächst zwölf Galileo-Satelliten der zweiten Generation zu bauen. Die anderen sechs Satelliten werde das Unternehmen Thales bauen. Doch am Bodensee besteht die Hoffnung, weitere Galileo-Satelliten bauen zu dürfen, denn für das europäische Projekt werden weitere 18 Satelliten gebraucht.

Millionenauftrag für Airbus am Bodensee

Mit dem Bau der derzeit in Entwicklung befindlichen Satellitenreihe werde möglicherweise noch Ende dieses Jahres begonnen, sagte ein Firmensprecher am Bodensee. Jeder einzelne Satellit wiegt etwa 2,3 Tonnen und soll im All etwa 15 Jahre lang in Betrieb sein. 2024 sollen die Satelliten ins All transportiert werden. Airbus in Immenstaad erhält SWR-Informationen zufolge für Entwicklung und Bau der Satelliten rund 650 Millionen Euro. Die Galileo-Satelliten zweiter Generation sollen Firmenangaben zufolge genauere, sicherere und zuverlässigere Daten als bislang liefern. Davon würden weltweit Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise beim Verwenden von Smartphones oder Navigationsgeräten profitieren.

Produzieren wie in der Industrie

Bei "Airbus Defence and Space" am Bodensee wird für den Bau der sechs Satelliten eigens das alte Integrationszentrum saniert und modernisiert. Es gelte, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine effiziente, umweltfreundliche und sichere Produktion der Galileo-Satelliten gerecht zu werden, heißt es dazu von Unternehmensseite. Dass Satelliten - laienhaft gesagt - wie in der Industrie "am Band“ zusammengebaut werden, ist neu für die Satellitenexperten in Immenstaad. In der Regel sind Satellliten bislang Einzelexemplare.

"Die zweite Generation von Galileo ist ein wichtiger Meilenstein für die europäischen Satellitennavigations-Dienste, von denen die europäischen Bürger und Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt profitieren werden und in die über 200 hochqualifizierte Raumfahrtingenieure von Airbus ihr Know-how einbringen“.

Ehrgeiziges, europäisches Raumfahrtprojekt

Auftraggeber des Galileo-Projektes sind die europäische Raumfahrtorganisation ESA, die europäische Agentur der EU für das Weltraumprogramm EUSPA sowie die Europäische Kommission. Europa will sich mit Galileo nach ESA-Angaben unabhängiger machen von internationalen Satellitensystemen wie GPS und dem russischen System GLONASS. Die ESA erklärt dazu: "Andererseits konkurriert Galileo nicht nur mit den beiden Systemen, es ergänzt sie auch. Europa hat großen Wert darauf gelegt, dass Galileo nicht gegen sondern mit GPS arbeiten wird“. Die ersten Galileo-Satelliten wurden 2011 ins All transportiert. Derzeit sind 26 Galileo-Satelliten im All.