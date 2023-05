per Mail teilen

Die Sanierung des Hegau-Bodensee-Klinikums in Singen lohnt sich wohl nicht. Das besagt ein Gutachten, das am Montag erstmals vorgestellt werden soll.

Laut einem aktuellen Gutachten lohnt sich die Sanierung des Hegau-Bodensee-Klinikums in Singen (Kreis Konstanz) nicht. Das Gutachten wurde im Rahmen der Umstrukturierung der Krankenhausstruktur im Kreis Konstanz erstellt. Die Sanierung und Modernisierung des Klinikums in Singen würde zwischen 280 und 310 Millionen Euro kosten, so das Gutachten.

Die Arbeiten seien zum Teil nicht bei laufendem Betrieb möglich, daher komme es zusätzlich zu Ertragsausfällen. Zudem würde es Teilsperrungen sowie Verlegungen geben - eine Belastung für Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden. Die Klinik zu modernisieren und danach weiter zu betreiben sei deshalb nicht zu empfehlen, so das Gutachten.

Krankenhaus Radolfzell wird Ende Juni geschlossen

In Zukunft soll es im Kreis Konstanz nur noch zwei Krankenhäuser geben: Das bestehende in Konstanz sowie ein Zentralklinikum, das voraussichtlich neu gebaut wird. Das Krankenhaus Radolfzell wird zum 30. Juni geschlossen. Der Grund für die Umstrukturierung sind hohe jährliche Verluste.