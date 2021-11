per Mail teilen

In Wangen im Allgäu wird am Sonntag die Kirche St. Martin in der Altstadt feierlich wiedereröffnet. Sie wurde fast drei Jahre lang für rund 3,5 Millionen Euro grundlegend saniert, ihre Ursprünge reichen ins 8. Jahrhundert zurück. Der Festgottesdienst mit Kardinal Walter Kasper ist allerdings bereits ausgebucht.