Auf dem Gelände der Hochschule Ravensburg-Weingarten haben rund zwölf Millionen Euro teure Sanierungsarbeiten begonnen. Laut einer Mitteilung wird das Labor- und Werkstattgebäude modernisiert. Es sei die größte Baumaßnahme seit 20 Jahren, so die Hochschule. Das Labor- und Werkstattgebäude auf dem Campus in Weingarten bekommt neue Fassaden, eine neue Beleuchtung sowie ein neues Lüftungssystem. Zudem wird das Gebäude, das zum Haupttrakt der Hochschule gehört, aufgestockt und freundlicher sowie barrierefrei umgebaut, heißt es. Ziel der Sanierung sei es vor allem, Energie zu sparen, so die Hochschule. Gleichzeitig will sie die Labor- und Werkstatt-Ausbildung der angehenden Maschinenbauer, Robotikexperten und Informatiker durch den Umbau verbessern. Die Kosten trägt das Land. Fertig sein soll alles im Herbst 2023.