Teilsperrung der B30 bei Laupheim für mehrere Wochen

Die B30 im Kreis Biberach ist seit Montag für mehrere Wochen teilweise gesperrt. Grund ist eine Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Anschlussstelle Biberach-Nord und Laupheim-Mitte.

Aufgrund einer Erneuerung des Fahrbahnbelags ist die B30 seit Montag für mehrere Wochen teilweise gesperrt. Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern wird in Fahrtrichtung Ulm der schadhafte Belag erneuert.

Verkehr wird umgeleitet

Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den Verkehr: Zwei Wochen lang wird er einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Abfahrt Laupheim-Süd sowie die Auffahrt nach Ulm sind in dieser Zeit gesperrt. Danach soll der Verkehr in Richtung Ulm dann einspurig auf der Gegenfahrbahn verlaufen. Dann ist die Auffahrt in Richtung Ulm wieder freigegeben - die Abfahrt Laupheim-Süd bleibt gesperrt. Der Verkehr nach Laupheim wird über die Anschlussstelle Laupheim-Mitte umgeleitet.

Sanierung kostet 1,5 Millionen Euro

Laut Regierungspräsidium Tübingen sollen die Bauarbeiten planmäßig Mitte Juni abgeschlossen sein. Die Kosten für die Sanierung liegen bei rund 1,5 Millionen Euro.