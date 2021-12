Geologen lüften Geheimnis um sogenannten Zapfensande

Wissenschaftler aus den Kreisen Biberach und Neu-Ulm haben herausgefunden, wie ein seltenes Sandsteingebilde in Oberschwaben entstanden ist. Die sogenannten Zapfensande ragen keulenförmig aus Sandsteinwänden heraus und können zwischen wenigen Zentimetern, bis hin zu mehr als einem Meter groß sein. Nach Forschungen der Wissenschaftler ist die Entstehung dieser Gebilde wohl auf starke Erdbeben zurückzuführen. In Oberschwaben weisen sie Verbindungen zu einem Meteoriteneinschlag vor knapp 15 Millionen Jahren auf. Laut Mitteilung der Hochschule Neu-Ulm können die neuen Erkenntnisse auch dabei helfen, das Gefahrenpotential in Erdbebenregionen besser einzuschätzen. Wer sich selbst ein Bild der Zapfensande machen möchte, kann sie in der Naturkundeabteilung des Museums Biberach anschauen.