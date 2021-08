Bis zu neun Stunden täglich arbeiten die Künstler eine Woche an ihren Sandskulpturen.

Montserrat Cuesta aus Spanien arbeitet an der Skulptur "Into the flowerbed".

Das Internationale Sandskulpturenfestival in Rorschach ist eine der Attraktionen am Schweizer Bodenseeufer. Es zieht jedes Jahr viele Besucher an. Gerade findet es zum 22. Mal statt.