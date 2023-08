Sie formen Burgen, Türme und Menschen aus Sand. Sieben Künstler-Teams zeigen ihre Kreativität beim 24. Internationalen Sandskulpturen Festival im schweizerischen Rorschach am Bodensee.

In Rorschach am Schweizer Bodenseeufer wird derzeit das 24. Internationale Sandskulpturen Festival ausgetragen. Sieben Teams aus aller Welt haben eine Woche Zeit, ihre vergänglichen Kunstwerke unter dem Motto "Was passiert, wenn es regnet?" zu erschaffen. Zum Abschluss werden die Skulpturen prämiert. Bis zum 10. September bleiben die Kunstwerke erhalten und können täglich besichtigt werden.

Internationale Teams in Rorschach am Bodensee

Die 14 Bildhauerinnen und Bildhauer sind europaweit angereist. Sie kommen etwa aus der Ukraine, aus Deutschland, Litauen, Lettland, den Niederlande und aus Russland. In sieben Teams formen sie aus Sand Skulpturen.

Kunstwerke aus Sand entstehen am Strand im schweizerischen Rorschach beim 24. Internationalen Sandskulpturenfestival. SWR Blömer

Sand vom letztjährigen Festival wird wiederverwertet

Die 345 Tonnen Sand wurden in diesem Jahr erstmals nicht mit Lastwagen aus dem Toggenburg herangeschafft. Man verwendet den Festival-Sand vom Vorjahr, der vor Ort zwischengelagert wurde. Am ersten Wochenende haben die Künstlerinnen und Künstler den Sand zu großen Haufen aufgeschichtet, seit Dienstag arbeiten sie an ihren Skulpturen.

Regen schadet den Skulpturen aus Sand nicht

In diesem Jahr wurde der Leitgedanke zum Wetter ausgegeben. Das liege an der an ihn am häufigsten gestellten Frage nach dem Rgen, so Festivalorganisator Urs Koller.

"Was passiert eigentlich, wenn es regnet?"

Allen müsse er immer die gleiche Antwort geben: "Nichts!". Der spezielle Sand für die Skulpturen sei noch jung und eher kantig. Die Konturen seien noch nicht geglättet wie es bei Schlemmsand der Fall sei. Das halte auch bei Feuchtigkeit das Kunstwerk zusammen, so Organisator Koller.

Das internationale Sandskulpturenfestival zieht jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an den Bodensee nach Rorschach. Im vergangenen Jahr entstanden diese Kunstwerke aus Sand.