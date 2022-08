Künstler erschaffen Sandskulpturen in Rorschach

In Rorschach am Schweizer Bodenseeufer sind derzeit beim 23. Internationalen Sandskulpturen-Festival zahlreiche Kunstwerke zu sehen. Acht Teams aus ganz Europa sind dabei.

Beim Sandskulpturen-Festival in Rorschach am Schweizer Bodenseeufer erstellen acht internationale Künstlerpaare derzeit Kunstwerke aus Sand. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus der Ukraine, aus Spanien, Holland, Litauen, Lettland und Deutschland. Bis Samstag haben sie Zeit, aus insgesamt 250 Tonnen Quarzsand und Wasser ihre teils meterhohen Skulpturen zu formen. Eine internationale Jury kürt anschließend die besten Skulpturen. Die Kunstwerke bleiben bis Mitte September am Bodenseeufer stehen.

SWR-Reporterin Tina Löschner hat den Künstlerpaaren bei der Arbeit zugesehen. Sie hat auch gefragt, ob Regen den Skulpturen etwas anhaben kann:

Künstlerpaare arbeiten mit Händen, Füßen und Werkzeugen

Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Händen und Füßen, Messern und Spachteln und vor allem viel Kreativität. Die Besucherinnen und Besucher können den Künstlern an der Rorschacher Seepromenade bis zum Wochenende noch bei der Arbeit zuschauen.

Die Sandskulpturen entstehen mit viel Arbeit und Kreativität. SWR Tina Löschner

"Viele haben selbst entwickelte Werkzeuge. Es gibt Leute, die arbeiten mit Federn oder Sägen. Die Künstler lassen ihrer Fantasie freien Lauf."

Das diesjährige Motto des Festivals lautet "What goes up must come down", auf Deutsch: "Was hoch steigt, wird tief fallen". Die fertigen Sandskulpturen stehen bis Mitte September, bevor sie mit einem Bagger zerstört werden.