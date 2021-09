Biberacher Sana Klinikum zieht in neues Krankenhaus

In Biberach fand am Samstag der Umzug des Sana Klinikums in das Zentralkrankenhaus statt. Insgesamt 105 Patienten mussten verlegt werden. Vorausgegangen waren lange Planungen.

Dreieinhalb Minuten - das ist der Takt, in dem die Patienten vom alten ins neue Krankenhaus transportiert werden. An diesem regnerischen Samstagmorgen rollt ab 8 Uhr ein Rettungswagen nach dem anderen in die Einfahrt der Notaufnahme und befördert Patient oder Patientin. Dr. Ulrich Mohl ist ärztlicher Direktor der Sana Kliniken des Landkreises Biberach und zeigt sich mit dem Start der Patientenverlegung zufrieden. "Wir sind nicht gestresst, weil wir diesen Umzugstag ganz lange bereits in der Planung hatten. Heute läuft alles wie erwartet und sehr reibungslos ab." Vor über zwei Jahren haben die ersten Planungen für den Umzug begonnen. Sowohl im alten als auch im neuen Krankenhaus musste für diesen Tag die ärztliche Versorgung der Patienten sichergestellt sein. Im neuen Zentralkrankenhaus, das mit dem Umzug in den Betrieb geht, fanden im Vorfeld Mitarbeiterschulungen statt. Zahlreiche Rettungswagen sind für den Umzug des Sana Klinikums im Einsatz. SWR Langwald, Thorben Insgesamt 105 Patienten müssen an diesem Tag verlegt werden. Maßgeblich unterstützt wird das Klinikum beim Umzug vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ein extra eingerichteter Einsatzstab vom Kreisverband Biberach koordiniert die Fahrten. Je nach Patient unterscheidet sich, ob ein Taxi oder Rettungswagen die Fahrt übernimmt oder eine Notarztverlegung notwendig ist. Das Team vom DRK erhält auch Unterstützung von Kollegen aus Ulm, der Region Bodensee-Oberschwaben, vom Arbeiter-Samariter-Bund Orsenhausen und vom Werkrettungsdienst der Firma Böhringer-Ingelheim. Vom alten Sana Klinikum macht sich ein Rettungswagen auf den Weg zum neuen Standort. SWR Langwald, Thorben Bei ihrer Fahrt in das neue Klinikum werden die Patienten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet. Mit blauer Weste stehen sie in den Krankenhausfluren in großer Anzahl bereit, helfen beim Packen und nehmen Patientenakte und Medikamente für den Tag mit. Es ist ein ganz besonderer Umzug, auch für Michael Mutschler, Rettungsdienstleiter und Geschäftsführer vom DRK Kreisverband Biberach. "So einen Umzug erlebt man in der Funktion als Rettungsdienstler wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben. Es ist eine Herausforderung für uns. Spannend, aufregend, aber wir sind gut vorbereitet und haben es mit der Sana Klinik gut organisiert." Das neue Zentralkrankenhaus in Biberach hat rund 100 Millionen Euro gekostet und soll Mittelpunkt eines Gesundheitscampus werden. Der Landkreis Biberach ist mit 25 Prozent an den Sana Kliniken beteiligt.