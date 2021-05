Die Sana Kliniken planen fest mit dem Umzug in das neue Zentralklinikum Biberach im September. Zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme werde es nach aktuellem Stand nicht kommen, teilte die GmbH mit. Die bauliche Fertigstellung und damit die interne Übernahme an die Sana Kliniken habe sich im Januar verschoben, auch infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Davon unberührt sei jedoch der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Klinikums im September, so die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH. Es habe keinen Baustopp gegeben. Auch die Zahlungen an den Generalunternehmer VAMED, der das Krankenhaus baut, seien stets vertragskonform geleistet worden. Über eventuelle Mehrkosten könne man derzeit noch keine Angaben machen. Der Klinikneubau soll rund 100 Millionen Euro kosten. Die Sana Kliniken widersprechen damit einem Bericht des SWR, wonach der Biberacher Landrat Heiko Schmid Verzögerungen beim Klinikneubau gegenüber dem SWR zunächst mit wiederholten Nachverhandlungen begründet hatte. Das Landratsamt teilte zwischenzeitlich schriftlich mit, laut Landrat seien die Gründe für die Verzögerungen bei der Fertigstellung des Klinikgebäudes "vielschichtig".