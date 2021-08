Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist am Montag 90 Jahre alt geworden. Seit mehreren Jahren hat sich Kubitschek aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie wohnt seit 1991 in Salenstein im Kanton Thurgau. 2013 wurde sie in der Schweiz eingebürgert. Höhepunkte ihrer Schauspiel-Karriere waren ihre Rollen in den Serien "Monaco Franze" und "Kir Royal".