Neuer High-Tech-Kuhstall am Arenenberg

Ein neuer High-Tech-Kuhstall ist am Mittwoch in Salenstein am Arenenberg im Kanton Thurgau eröffnet worden. Er bietet Platz für über 50 Milchkühe und ist unter anderem mit einem automatischen Melksystem und einem Entmistungsroboter ausgestattet. Durch ein automatisches Weidetor können sich die Tiere 24 Stunden frei zwischen Weide und Melkroboter bewegen. Betrieben wird der Milchviehstall im Rahmen des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg auch deswegen ist er mit einer Besuchertribüne ausgestattet.