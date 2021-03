Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Rickenbach und Salem (Bodenseekreis) ist am Dienstagabend eine 24-jährige Frau gestorben. Laut Polizei wollte sie einen vor ihr fahrenden Wagen überholen, übersah dabei den Gegenverkehr und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Ihr Auto überschlug sich mehrfach. Sie starb noch an der Unfallstelle. Unklar ist bisher, wer das entgegenkommende Auto gefahren hat. In dem Auto saßen zwei Männer. Beide hatten keinen Führerschein, zudem standen beide vermutlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.