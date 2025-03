per Mail teilen

Auf der Insel Reichenau am Bodensee hat die Salat-Ernte begonnen. Geerntet werden in den Gewächshäusern der Gemüseinsel verschiedene Sorten, außerdem Auberginen und Minigurken.

Allein fast eine Million Kopfsalatköpfe, rund 600.000 Stück Kraussalat, außerdem Lollo Rosso und Eichblatt-Salat werden die Gemüsegärtner auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) in den kommenden Wochen in ihren Gewächshäusern ernten. Das teilte die Gärtnergenossenschaft mit .

Reichenau-Gemüse: Preise für Salat kaum gestiegen

Auch wenn es in den vergangenen sechs Wochen etwas an Sonne gefehlt habe - die Qualität des Salats sei dieses Jahr sehr gut, die Preise ähnlich wie im vergangenen Jahr, so der stellvertretende Geschäftsführer Christian Müller gegenüber dem SWR. Außer Salat habe man bereits auch erste Auberginen und Minigurken geerntet.

Erntehelfer schneiden auf der Reichenau erste Salatköpfe. SWR Martin Hattenberger

Beim Thema Energiekosten seien viele Gärtner wegen des relativ milden Winters glimpflich davongekommen. Reichenauer Gemüse gibt es in der Region und in Supermärkten in ganz Baden-Württemberg. Auf der Gemüseinsel werden rund 80 Hektar Freilandfläche und 40 Hektar Gewächshäuser bewirtschaftet. Auf dem Festland sind es etwa 18 Hektar Freilandfläche und 14 Hektar Gewächshäuser.