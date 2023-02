Salaternte auf der Reichenau beginnt

per Mail teilen

Auf der Insel Reichenau im Kreis Konstanz beginnt die Ernte von Gewächshaus-Salaten. Bis Mitte Mai sollen mehr als zwei Millionen Köpfe geerntet werden.

Die Gärtner und Gärtnerinnen beginnen auf der Insel Reichenau mit der Salaternte. Allein eine Million Kopfsalate würden in den kommenden Monaten reif für die Ernte, so die Gärtnergenossenschaft. Die Produzenten sind zuversichtlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Lust auf die "zarten Frühlingsboten" haben. Regionales Gemüse sei vor allem im Süden Deutschlands trotz Inflation gefragt, so die Genossenschaft gegenüber dem SWR.

Energiekosten im Rahmen - Preise steigen leicht

Bei den Energiekosten seien viele Gärtner wegen des milden Winters glimpflich davongekommen. Die Salatköpfe mit Fleece-Abdeckungen gegen Kälte zu schützen, sei zudem eine Möglichkeit gewesen, Heizkosten zu sparen. Das hat auch Auswirkungen auf die Preise: Laut Genossenschaft sind die ersten Salate 2023 nur etwas teurer als im Vorjahr.