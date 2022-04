Was ist los am Wochenende am Bodensee und in Oberschwaben?

Dem Aprilwetter zum Trotz starten an diesem Wochenende viele touristische Attraktionen am Bodensee und in Oberschwaben in die neue Saison: Zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

Wenn das Wetter mitspielt, soll am Samstagabend in Ravensburg zum zweiten Mal ein großes "Lichterfest" stattfinden. Ab 20:15 Uhr werden über 100 beleuchtete Figuren aus Seidenpapier die Innenstadt beleuchten. Der SWR überträgt die Parade im Internet mit einem Livestream.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sind eingeladen, mit oder ohne eigene Laterne zur Parade in der Ravensburger Altstadt zu kommen. Mit dabei sind auch zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine, die für das Lichterfest gemeinsam mit den Ravensburgern eine Friedenstaube und ein Raumschiff gestaltet haben.

Das Lichterfest 2020 in Ravensburg zog tausende Besucher an. SWR Rebecca Lüer

"SpielART" im Schloss Achberg

In Schloss Achberg (Kreis Ravensburg) wird am Samstag (9.4.) die Ausstellung "SpielART" eröffnet - Kunst zum Anfassen und Mitspielen. Gezeigt werden Werke von 14 Künstlerinnen und Künstlern, die zum Entdecken, Mitspielen und Kreativwerden einladen. Ein Thema, das gut in die Landschaft passt: Ravensburg ist bekannt für Spiele und Kinderbücher.

In der Ausstellung "SpielART" in Schloss Achberg: Fröbels Kinder von Albrecht Schäfer. Fröbels Kinder (Albrecht Schäfer), Foto: Ulrich Julius Jassniger

Ravensburger Spieleland öffnet mit neuen Attraktionen

So wird auch das Ravensburger Spieleland an diesem Samstag eröffnet. Der Freizeitpark in Meckenbeuren (Bodenseekreis) präsentiert vier neue Attraktionen. Zum Beispiel die Erlebniswelt "Beweg dich schlau", in der Kinder spielerisch Körper und Gehirn trainieren können.

Das Ravensburger Spieleland startet mit einigen Neuerungen in die Saison 2022. SWR Martin Hattenberger

Zeppeline wieder unterwegs am Bodensee

Ab Sonntag (10.4.) sollen bei gutem Wetter in Friedrichshafen die Zeppeline wieder zu ihren Rundflügen am Bodensee starten. Eigentlich waren die ersten Flüge bereits am vergangenen Wochenende geplant, doch da machte der Schnee der Reederei einen Strich durch die Rechnung.

Mit dem Zeppelin NT unterwegs am Bodensee. SWR Rebecca Lüer

Leinen los für die Weiße Flotte

Ebenfalls am Sonntag startet die Schifffahrt auf dem Bodensee in die Saison. Nach zwei harten Corona-Jahren hoffen die Betreiber auf viele Gäste. Neben bekannten Fahrten - wie zu den Bregenzer Festspielen - gibt es in diesem Jahr auch neue Angebote. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) zum Beispiel bieten zum ersten Mal eine Fahrt auf dem "Schoki-Schiff" an. Ab dem Sommer soll zudem das erste Elektroschiff auf dem Bodensee fahren, zwischen Unteruhldingen (Bodenseekreis) und der Insel Mainau. BSB-Tickets können ab Saisonbeginn auch über einen Online-Shop gebucht werden.