Drei Freilichtmuseen in der Region Bodensee-Oberschwaben starten in den kommenden Tagen in die neue Saison. Am Samstag öffnet beispielsweise das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen wieder.

Nach der Winterpause beginnt am Wochenende die Saison beim Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg (Kreis Ravensburg) und bei den Pfahlbauten in Unteruhldingen (Bodenseekreis) wieder. Eine Woche später öffnet auch das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried (Kreis Biberach).

Pfahlbauten Unteruhldingen öffnen am Samstag

Die Pfahlbauten Unteruhldingen öffnen ab Samstag. An den letzten beiden März-Wochenenden (18./19. März und 25./26. März) können Besucherinnen und Besucher das Freilichtmuseum zwischen 10 und 17:30 Uhr besuchen. Ab 1. April sind die Pfahlbauten dann wieder täglich geöffnet.

Im vergangenen Jahr feierte das Pfahlbaumuseum seinen 100. Geburtstag. Passend zum Jubiläumsjahr waren die beiden Gründungshäuser aufwändig renoviert worden. Das Museum ist das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands.

Saisonstart im Bauernhaus-Museum Wolfegg am Sonntag

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg startet am Sonntag in die Sommersaison. Geöffnet hat das Freilichtmuseum im März und April sowie im Oktober und November täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr. Von Mai bis September ist dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Saison beginnt in dem Wolfegger Museum mit einem Höhepunkt. Am Sonntag um 12:30 Uhr wird dort mit dem Hof Beck ein neues Gebäude eröffnet. Das Bauernhaus stand um 1900 in Taldorf bei Ravensburg und wurde in den vergangenen Jahren auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums als inklusiver Erlebnisort aufgebaut. Besucherinnen und Besucher können dort den Alltag der Familie Beck auf ihrem Bauernhof mit allen Sinnen erleben. Viele Dinge in dem Gebäude können nicht nur angesehen und angehört, sondern auch ertastet werden. In eines der Betten dürfen sich Besucherinnen und Besucher sogar selbst hineinlegen.

Passend zu dem neuen Gebäude ist der Schwerpunkt des Bauernhaus-Museums in diesem Jahr das Thema "Alltag früher und heute".

Saisonstart im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach mit Fotoausstellung

Eine Woche später, am Sonntag, 26. März, öffnet auch das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried. Das Freilichtmuseum hat dann bis Anfang November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Saisonstart wird am Sonntag (26.3.) um 15 Uhr auch eine Fotoausstellung mit dem Titel "Schönheit des Alters" eröffnet. Mit der Ausstellung gehe man neue Wege und nähere sich dem Thema des Alters nicht historisch oder kulturwissenschaftlich, sondern über die Kunst an, heißt es auf der Internetseite des Museumsdorfs. Der Biberacher Landrat Mario Glaser soll die Ausstellung eröffnen. Danach führt die Künstlerin Laura Zalenga durch die Ausstellungsräume und beantwortet Fragen. Die Fotoausstellung ist bis zum 17. September im Museumsdorf zu sehen.