Insel Mainau startet in die neue Saison

Das Blumenjahr auf der Mainau kann beginnen. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Orchideenschau. Weitere Höhepunkte im Pflanzenjahr sollen bis Oktober folgen.

Die ersten Krokusse und Frühblüher zieren schon die Blumeninsel. Das Blumenjahr auf der Insel Mainau (Kreis Konstanz) steht unter dem Motto "Schlossjuwel und Gartenrausch" - und sei ganz dem Barockzeitalter gewidmet, heißt es von der Inselverwaltung.

In diesem Jahr stehen auch gleich zwei Jubiläen an: 750 Jahre Deutscher Orden auf der Insel Mainau und 275 Jahre Schloss Mainau. Den visuellen Auftakt dazu bilde eine opulente Inszenierung der Orchideen auf einer Konzerthaus-Bühne im Palmenhaus. Dort eröffneten Bettina Gräfin Bernadotte und der Gartendirektor am Donnerstag offiziell das Blumenjahr 2022. Vom 18. März bis zum 8. Mai verwandelt sich das Palmenhaus in ein Orchideenparadies mit teils exotischen Blüten und Farben.

SWR Hildegard Eichenhofer

Gäste können in Blumenkleider schlüpfen

Mehrere Höhepunkt im Pflanzenjahr sollen nun folgen. So entstünden eigens angefertigte Blumenkleider, in die die Inselgäste schlüpfen können. Auch bepflanzte Musikinstrumente sollen den Garten "als Ort der Muße und der Künste" hervorheben.

Beendet werden soll das Blumenjahr im Oktober mit der Herbstausstellung "Puder, Parfum und Perücke" im Palmenhaus. Diese Ausstellung soll Pflanzen in den Fokus stellen, die bereits im Barock kosmetisch verwendet wurden und bis heute in der Parfumherstellung Verwendung finden.

