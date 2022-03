Ein seltenes Naturschauspiel war am Dienstag am Himmel über Süddeutschland und in der Region Bodensee-Oberschwaben zu beobachten. Sahara-Sand färbte den Himmel rot und gelb.

Bei Überlingen strahlt der Himmel rötlich - wegen des Sahara-Staubs. SWR Rebecca Lüer Seltene Fotomotive durch ungewöhnlichen Hintergrund - abgestorbener Baum vor Saharastaub-Himmel in Gomaringen (Kreis Tübingen). SWR Harry Röhrle Auch über Tübingen war der Himmel gelb. SWR Matthias Neumann Stellenweise war der Himmel tiefgelb wie in Pfullendorf-Denkingen (Kreis Sigmaringen). SWR Alfred Knödler Ein seltenes, aber völlig ungefährliches Wetterphänomen - hier über dem Überlinger Stadtteil Burgberg (Bodenseekreis). SWR Rebecca Lüer Dichte Wolken bei Überlingen über dem Bodensee. Durch das Sonnenlicht und den Staub ergibt sich ein besonderes Licht. SWR Rebecca Lüer Auch am Schnetztor in Konstanz war der Himmel rötlich vom Sahara-Staub verfärbt. SWR Der Himmel über Freiburg ganz gelb gefärbt. Felix Ginter Sahara-Staub über den Dächern von Stuttgart. SWR Foto: Matthias Roman Schneider Blick vom Killesberg auf den Stuttgarter Kessel - gehüllt in Sahara-Staub. SWR Foto: Eva Laun