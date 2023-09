Sagenhafter Ort: Atelier und Garten von Christa Näher

Künstlerin Christa Näher ist in Lindau geboren und nach Jahren in Berlin, Köln und Frankfurt wieder in die Region zurückgekehrt. Ihr Haus mit Atelier bei Wolfegg ist umgeben von einem großen Garten.

Für Christa Näher ist ihr Zuhause in Wolfegg (Kreis Ravensburg) gleichzeitig auch ihr Paradies und Lieblingsort. Die ehemalige Frankfurter Kunstprofessorin und international erfolgreiche Künstlerin wurde bekannt unter anderem durch ihre großformatigen Pferdebilder. In Wolfegg bewohnt sie ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das sie SWR-Reporterin Thea Thomiczek gezeigt hat. Die Künstlerin lebt mit ihren Pflanzen, den Tieren und ihrer Kunst. Rund um ihr altes Bauernhaus mit Wagenhaus, das sie als Atelier eingerichtet hat, pflegt sie einen riesigen Garten. Größtenteils lässt sie aber der Natur ihren Lauf. Ganze Bereiche haben sich selbst gestaltet, erzählt Näher. Es ist ein spiritueller Ort für mich. Hier ist etwas gewachsen, das eine eigene Kraft entwickelt hat, die nicht nur meine ist. Zauber der Natur in Wolfegg Christa Näher schätzt auch das gut erhaltene Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Es habe sein Wesen behalten, findet die sie. Viele Einrichtungsgegenstände habe sie ein Leben lang mit umgezogen und in jeder Wohnung dabei gehabt. Geschirr und manche Möbel haben alle Stationen ihres Lebens begleitet: Konstanz, Berlin, Köln, Frankfurt und nun Wolfegg. Sie ändere ihren Geschmack nicht, nur weil die Mode eine andere werde. Eine gewisse Ästhetik hat mich immer begleitet. Ich schmeiße nicht alles raus, nur weil es eine neue Mode gibt. Drei Tage vor Kriegsbeginn in der Ukraine sei dieses großformatige Gemälde entstanden. Christa Näher nennt die Darstellung selbst eine "seltsam verstörende Landschaft mit einem russischen Hund. Einem Barsoi, der in einer Kümmerlichkeit dort steht, wie es dem Betrachter wirklich weh tut." SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Bauernhaus in Wolfegg sei durch die Ausbesserung mit Lehm, alten Steinen und Ziegeln sowie altem Holz und Bohlenwänden praktisch in seiner Urform erhalten. Es habe dadurch sein Wesen behalten, so Christa Näher. SWR Bild in Detailansicht öffnen In ihrem Haus befinden sich Gegenstände, die sie schon zeitlebens begleiten: Möbel, Teppiche, Bilder, Geschirr, sogar Betten. Das entwickle eine Strahlkraft bis in ihre Kindheit. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Garten sei ein Ort der Natur, der sich größtenteils aus eigener Kraft entwickelt habe. SWR Bild in Detailansicht öffnen Christa Näher liebt ihren Garten und verbringt viel Zeit darin. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Atelier der Künstlerin ist im Wagenhaus untergebracht. SWR Bild in Detailansicht öffnen