Sagenhafter Ort: Die Waldburg im Kreis Ravensburg

Auf einem Hügel im Kreis Ravensburg in etwa 800 Meter Höhe liegt weithin sichtbar die Waldburg. Für Sabine Missenhardt ein "Sagenhafter Ort" mit einer unbeschreiblich schönen Aussicht.

Sabine Missenhardt lebt schon seit über zwanzig Jahren in der Gemeinde Waldburg im Landkreis Ravensburg. Dort kann sie auch von ihrem Wohnzimmer aus ihren persönlichen Lieblingsort bewundern, die Waldburg. Regelmäßig macht sie einen Spaziergang auf die im 12. Jahrhundert erbaute Burg. SWR-Reporter Julian Dämpfle hat sie erzählt, was sie an der Waldburg so fasziniert:

Blick zu den Alpen und zum Ulmer Münster

Die Waldburg ist nicht nur ein markanter Punkt in Oberschwaben, von der Aussichtsplattform haben Besucher einen unverstellten Panoramablick - auf den Bodensee, hin zu den Alpen. Und bei gutem Wetter kann man sogar den Hohentwiel in Singen (Kreis Konstanz) und das Ulmer Münster sehen. Traumhaft schön findet Sabine Missenhardt auch die Sonnenuntergänge auf der Waldburg. Die Waldburg ist für sie Heimat.

Die Waldburg thront auf einem Drumlin, einem Hügel aus der Eiszeit. SWR

Erlebniswelt Schloss Waldburg

Außerdem beherbergt Schloss Waldburg ein Museum. Die Burgkapelle wird für kirchliche Trauungen genutzt. Teile des Museums und der Gewölbe stehen auch für Hochzeitsfeiern zur Verfügung. In der Burgküche gibt´s Steaks - und in der Staufersuite können zwei Gäste sogar exklusiv auf der Burg übernachten.