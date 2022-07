Sagenhafter Ort: Bank am Seglerhafen in Meersburg

Wenn Utz Geiselhart eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag braucht, setzt er sich gern auf eine Bank neben dem Seglerhafen in der Nähe des Rebguts Haltnau bei Meersburg (Bodenseekreis). Von dort genießt er den Blick in jede Richtung und bei jedem Wetter.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Südbaden, Utz Geiselhart, ist begeisterter Segler. Wenn er in seiner Freizeit nicht gerade mit seinem Boot auf dem Bodensee unterwegs ist, dann ist sein persönlicher "Sagenhafter Ort" eine Bank direkt neben dem Seglerhafen. Von dort aus bietet sich ihm ein weiter Blick über den Bodensee. Bei guter Sicht kann er in Richtung Osten die Berge aus Vorarlberg sehen, im Süden den über 2.500 Meter hohen Säntis und in Richtung Westen die Mainau sowie die Silhouette von Meersburg. Im Norden steht malerisch das Wachtürmchen in den Reben: "Da hat man den vollen 360-Grad-Blick".

"Der See strahlt gerade bei Sonnenschein und dem Plätschern der Wellen eine sagenhafte Ruhe aus und bringt die super Entspannung."

Eindrücke rund um die Bank am Seglerhafen