Die Engelswand, ein Sandsteinfels bei Zoznegg im nördlichen Landkreis Konstanz, liegt an einem Rundweg um die Ruine der Schneckenburg. Dort geht Feuerwehrkommandant Philipp Uhl am liebsten spazieren.

Ein fünf Kilometer langer Rundweg durch das Zoznegger Bergholz führt an der Sandsteinwand vorbei. Im Laufe der Jahre haben Menschen hier viele verschiedene Engel mit kleinen Sprüchen und Wünschen in die poröse Felswand gestellt. Phillip Uhl bleibt oft an der Engelswand stehen und geht seinen Gedanken nach. Warum er gerade dort so gerne verweilt, das hat er SWR-Reporterin Bettina Ditzen erzählt.